Babasının tabancasıyla kazara kendini vurdu
Düzce'de 18 yaşındaki E.Ç., evde babasının tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu başından ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve E.Ç. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DÜZCE'de evde babasının tabancasıyla uğraşan E.Ç. (18), silahın ateş almasıyla başından ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. E.Ç., ailesiyle yaşadığı evlerinde babasının tabancasıyla uğraştığı sırada, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan mermi, E.Ç.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
