Düzce'de Sürücüden Tehlikeli Davranış: Usta Araçta Seyahat Etti

Güncelleme:
Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir sürücü, aracından gelen sesi dinletmek için ustayı motorun içine bindirip kaputu açık halde ilerlerken görüntülendi. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde bir kişi, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirip kaputu açık şekilde ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Düzce'nin Çilimli mevkisinde meydana geldi. Sürücü, aracından gelen sesi dinlemesi için ustayı motorun içine bindirdi. Kaputu açık şekilde ilerleyen otomobil, bir süre ters şeritte gitti. Trafiği tehlikeye düşüren yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntü, sosyal medyada paylaşılırken, polis ekiplerinin sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
