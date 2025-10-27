Haberler

Düzce'de Sonbahar Renkleri: Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti

Güncelleme:
Düzce'deki Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti, sonbahar mevsiminde ağaçların yeşil, sarı, kızıl ve kahverengi tonlarıyla rengarenk bir manzara sunuyor. Doğaseverler, yayla ve gölet çevresinde balık tutma, fotoğraf çekme ve kamp yapmanın tadını çıkarıyor.

Düzce'deki Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti, yeşil, sarı, kızıl ve kahverengi tonlara bürünen ağaçlarıyla misafirlerine sonbahar manzaraları sunuyor.

Yaylaya ve volkanik çöküntüyle oluşmuş gölete gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, güz mevsiminin renkli atmosferini yaşıyor.

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta ve 1451 rakımda yer alan yayla ile göletin bulunduğu alandaki ağaçlara ve bitki örtüsüne hakim olan sarı, kahverengi, yeşil ve kızıl tonları, doğaseverler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçlarla çevrili yol güzergahı da ziyarete gelenlere renk cümbüşü arasında yolculuk yapma imkanı sağlıyor.

