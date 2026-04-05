Düzce Belediye Başkanı Özlü, siyasi parti il başkanlarıyla buluştu

Düzce'de siyasi parti il başkanları, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, diyalog ve işbirliğinin güçlenmesi amacıyla düzenlenen buluşma, Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, şehir kimliğini güçlendirecek projelerin sürdüğünü belirterek, içme suyu yatırımları, Millet Bahçesi 2, Cedidiye Kent Meydanı ve Beltaş Sanayi Sitesi projeleri başta olmak üzere hizmetleri anlattı.

Düzce'de daha güçlü bir iletişim ve istişare kültürü oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Özlü, "Burası küçük bir şehir, diyalog halinde olalım. Fikirlerimize saygı gösterelim ama daha iyisini ve güzelini yapmak için istişare edelim." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Özlü ile siyasi parti il başkanları, devam eden ve planlanan projelerin uygulama alanlarını inceledi.