Haberler

Düzce Belediye Başkanı Özlü, siyasi parti il başkanlarıyla buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, siyasi parti il başkanlarıyla birlikte diyalog ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Mutfak Sanatları Merkezi'nde bir toplantı düzenledi. Projeler hakkında bilgi veren Özlü, daha güçlü bir iletişim ve istişare kültürü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Düzce'de siyasi parti il başkanları, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, diyalog ve işbirliğinin güçlenmesi amacıyla düzenlenen buluşma, Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, şehir kimliğini güçlendirecek projelerin sürdüğünü belirterek, içme suyu yatırımları, Millet Bahçesi 2, Cedidiye Kent Meydanı ve Beltaş Sanayi Sitesi projeleri başta olmak üzere hizmetleri anlattı.

Düzce'de daha güçlü bir iletişim ve istişare kültürü oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Özlü, "Burası küçük bir şehir, diyalog halinde olalım. Fikirlerimize saygı gösterelim ama daha iyisini ve güzelini yapmak için istişare edelim." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Özlü ile siyasi parti il başkanları, devam eden ve planlanan projelerin uygulama alanlarını inceledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı