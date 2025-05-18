Düzce'de Sis Manzaraları Dronla Görüntülendi

Düzce'de Sis Manzaraları Dronla Görüntülendi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sis, köylerin üzerini kaplayarak muhteşem manzaralar oluşturdu. Hemşin köyü ve çevresinde sabah saatlerinde meydana gelen sis denizi, zaman atlaması tekniğiyle kaydedildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylerin üzerini kaplayan sisin oluşturduğu manzaralar dronla kayda alındı.

İlçeye bağlı Hemşin köyü ve çevresinde etkili olan sis, yeşillikler içerisindeki köylerle uyum sağladı.

Sabah saatlerinde bölgede etkili yağışın ardından oluşan sis denizi, hızlandırılmış çekim (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.

Kaynak: AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel
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