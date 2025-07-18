Düzce'de Silahlı Saldırı: Adnan K. Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ve vücuduna mermi isabet eden Adnan K, sağlık merkezinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bir şüpheli yakalandı.

Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Cumayeri ilçesi girişindeki Sağlıklı Hayat Merkezi önünde bulunan Adnan K'ye yoldan geçen ve plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan ateş açıldı.

Vücuduna mermi isabet etmesi sonucu yaralanan Adnan K, sağlık merkezindeki doktor ve personel tarafından içeri alındı. Adnan K. kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan bir şüpheliyi kovalamaca sonucu Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde yakaladı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Adnan K'nin "cinayet" suçundan 12 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden yakın zamanda tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama

Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ operasyonunda 22 tutuklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.