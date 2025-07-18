Düzce'de Silahlı Saldırı: Adnan K. Hayatını Kaybetti

Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Cumayeri ilçesi girişindeki Sağlıklı Hayat Merkezi önünde bulunan Adnan K'ye yoldan geçen ve plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan ateş açıldı.

Vücuduna mermi isabet etmesi sonucu yaralanan Adnan K, sağlık merkezindeki doktor ve personel tarafından içeri alındı. Adnan K. kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan bir şüpheliyi kovalamaca sonucu Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde yakaladı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Adnan K'nin "cinayet" suçundan 12 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden yakın zamanda tahliye edildiği öğrenildi.