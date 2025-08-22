Düzce'de Silah Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Eren Tunçel, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hamascık köyünde bahçede tutukluk yapan silahındaki sorunu gidermeye çalışan Eren Tunçel (23), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Tunçel, ambulansla Gümüşova Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tunçel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyü muhtarı Hüseyin Tunçel'in oğlu olduğu öğrenilen gencin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
