Düzce'de Silah Kazası: 1 Kişi Tutuklandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir gencin, silahın kazara ateş alması sonucu ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hamascık köyündeki açık alanda Eren Tunçel'in (23), arkadaşının tutukluluk sorununu gidermeye çalıştığı silahının kazara ateş alması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede ölümüne ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili Tunçel'in arkadaşı C.H.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.H.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tunçel'in cenazesi ise Dokuzdeğirmen köyü Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Tunçel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Cumayeri Kaymakam Vekili Taha Furkan Sönmezel, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Fazlı Koç ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Eren Tunçel'in, Dokuzdeğirmen köyü muhtarı Hüseyin Tunçel'in oğlu olduğu ve AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.