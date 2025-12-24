Haberler

Düzce'de Silah Kaçakçılarına Operasyon: 46 Bin 655 Tabanca Parçası Ele Geçirildi

Güncelleme:
Düzce'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 46 bin 655 tabanca parçası ve yaklaşık 2 bin 100 tabanca yapımına uygun malzeme ele geçirildi.

DÜZCE'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, takibe alınan 2 araçta 46 bin 655 tabanca parçası ile yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Tokuşlar Mahallesi'nde M.E.K.'ye ait iş yerinden yolcu otobüsüne ve 1 otomobile kolilerle malzeme yüklendiği tespit edildi. 2 araç takibe alınırken, ekipler Anadolu Otoyolu'na çıkmadan otobüs ile otomobili durdurdu. 2 araçta yapılan aramada; 46 bin 655 tabanca parçası ile birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber yaklaşık 2 bin 100 adet tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirildi. İş yerinin deposunda da 3 ruhsatsız tabanca ve 152 fişek bulundu. Olayla ilgili A.Ö. (52), M.C.Ö. (43), I.İ. (43), D.D. (28), M.E.K. (64) ve Z.K. (26) polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

