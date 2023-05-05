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Düzce'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı.

S.Ş yönetimindeki civciv yüklü tır, D-010 Akçakoca-Kocaali yolunun Döngelli köyü mevkisinde motor bölümünden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek indi. Dorseyi çekiciden ayırarak hayvanların telef olmasını engelleyen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, çekicinin ön kısmında hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Soner Şen - Güncel

Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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