Meslek lisesi öğrencilerinin staj yapıyor gibi gösterilerek usulsüz kazanç elde edildiği iddiasıyla 21 şüpheli adliyede

Düzce'de meslek lisesi öğrencilerini staj yapıyor gibi göstererek teşvik, prim ve staj ücreti alan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DÜZCE'de, meslek lisesinde okuyan öğrencilerin staj yapıyor gibi gösterilerek, teşvik, prim ve staj ücreti tahsil edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mesleki liselerde okuyan öğrencilerin, firmalarda staj yapıyor gibi gösterilerek teşvik, prim ve staj ücreti tahsil edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 72 kişinin ifadeleri doğrultusunda yapılan araştırmalarda, öğrencilerin bir kısmının Akçakoca'da bir kurs merkezi bünyesine kayıtlı oldukları, bir kısmının da Düzce'de bir lisede okudukları tespit edildi. Bu öğrencilerin kişisel verilerinin bazı firmalara verildiği ve bu firmalarda 'stajyer' olarak çalışıyormuş gibi gösterildiği belirlendi. Bu yöntemle 72 öğrencinin bilgisi dışında, 'staj ücreti' adı altında usulsüz haksız kazanç elde edildiği belirtildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesi ve alınan ifadelerin ardından 9 şüpheli daha yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan toplam 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
