Haberler

Düzce'de sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerini ve işletmeleri su bastı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de sağanak, taşkınlara neden oldu.

Düzce'de sağanak, taşkınlara neden oldu.

Kentte 4 gündür aralıklarla süren kuvvetli yağış sonucu, Melen Nehri'nin geçtiği Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen, Akçakoca ilçesindeki Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı bölgelerinde bazı tarım arazilerini ve işletmelerin bir kısmını su bastı.

Bölgede olası risk taşıyan noktalarda, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri hazır bulunduruldu.

Dokuzdeğirmen Köyü Muhtarı Hüseyin Tunçel, AA muhabirine, bölgenin 4 gündür ciddi yağış aldığını söyledi.

Önceki yıllarda bu miktarda yağışların sel ve yıkımlara sebebiyet verdiğini dile getiren Tunçel, son çalışmalar sayesinde böyle sorunların yaşanmadığını ifade etti.

Tunçel, çalışmalar için Düzce Valiliği ile Devlet Su İşleri ekiplerine teşekkür ederek, sel ve taşkınlara ilişkin ciddi önlemler alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, işin aslı başka çıktı

Yavuz Ağıralioğlu: Süleyman Soylu ile akrabayız, çok kızıyorum ona

Türk siyasetine damga vuran isimle akraba çıktı
Karşı apartmandaki kadına cinsel içerikli el hareketi yaptı

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek

Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından o takıma destek

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı