Düzce'de "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" hizmete açıldı

Düzce'de "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" düzenlenen törenle, hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığı desteğiyle, Düzce Belediyesince Ağa Mahallesi'nde 2 katlı olarak inşa edilen merkezin açılışı Roman dans grubunun gösterisiyle başladı.

Protokol tarafından Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla devam eden açılış programında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yardım ve akla gelebilecek tüm sektörlerde, daha hızlı yol alabilmek için Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi, Ağa, Çay mahalleleri ve tüm Düzce halkının hizmetinde olacak inşallah" diye konuştu.

TBMM Başkanlık Müşaviri İbrahim Yasin Kırıcı ise kendisinin de Kasımpaşa'da yetişmiş bir roman çocuğu olduğunu belirterek, "TBMM Başkanlığında müşavirlik yapıyorum. 20 yıl öncesine kadar bizi hatırlamayanlar, bırakın hatırlanmayı bizler ikinci, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görürken, bugün Allah'a hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde Roman Koordinasyon Merkezinin açılış töreninde hep birlikteyiz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olmuştur. Bugün bir tek biz Romanlar değil, Kürt Kürtlüğünü, Roman Romanlığını söyleyemezken biz söyleyebilir hale geldik. Bunlar bizim için hayaldi, hayaller Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de merkezde gençlerin, kadınların ve mahalle halkının her alanda kendini yetiştireceğini söyledi.

Konuşmaların ardından bina kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Açılışta, Türk Kızılay, Yeşilay ve kamu kuruluşlarının stantları da yer aldı.

Açılışa, İçişleri Bakanlığı Roman Koordinasyon Merkezi Genel Koordinatörü ve Bakan Danışmanı Hacı Arif Davulcu, kaymakamlar, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hem kamu kurumlarının temsilcilerinin bulunacağı hem de aile danışmanlığı hizmetinin verileceği binada, çocuk ve gençler için de çeşitli sosyal aktivite imkanları yer alacak.