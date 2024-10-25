Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Rehabilitasyon Merkezinden Sahiplendirilen Köpek Yavrusuna 'Yumak' Adı Verildi

Düzce'de Rehabilitasyon Merkezinden Sahiplendirilen Köpek Yavrusuna 'Yumak' Adı Verildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Engelsiz Yaşam Merkezi, rehabilitasyon merkezindeki köpek yavrusunu sahiplenerek yeni yuvasına kavuşturdu. Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu, köpeğe 'Yumak' adını verdi ve ona bakım için özel bir atölye oluşturdu.

Düzce'de rehabilitasyon merkezindeki köpek yavrusu, engelsiz yaşam merkezi tarafından sahiplenilerek yeni yuvasına kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaralı, hasta ve sahipsiz hayvanlara sahip çıkılarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor.

Sahipsiz hayvanlar tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından sahiplendiriliyor.

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Engelsiz Yaşam Merkezi de belediyenin "www.pati.duzce.bel.tr" platformu aracılığıyla hayvan sahiplenme talebinde bulundu.

Talep üzerine kısırlaştırılmış ve tüm aşıları ile sağlık kontrolleri tamamlanmış köpek yavrusu, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ve Veteriner İşleri Müdürü Gönül Asuk tarafından okul yönetimine teslim edildi.

Özel öğrencilerin "Yumak" adını verdiği köpek, okul bahçesinde oluşturulan hayvan bakım atölyesine yerleştirildi. Okul yönetimine ise "can dostu" sertifikası verildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Hayvan Hakları Yerel Haberler Türkseven 3-sayfa Güncel Yaşam

'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

İddianamede adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı

 Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor Sivasspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) ADS Sivas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Yalı Çapkını neden yok, Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Cuma hangi diziler var? 25 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Gelin Görümce haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? 25 Ekim 100 bin lira kim kazandı? Gelin Görümce bu hafta kim elendi? Al Kholood Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Kholood Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 25-26 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Ekim Çeşme, Menderes, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.