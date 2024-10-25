Düzce'de Rehabilitasyon Merkezinden Sahiplendirilen Köpek Yavrusuna 'Yumak' Adı Verildi

Düzce'de rehabilitasyon merkezindeki köpek yavrusu, engelsiz yaşam merkezi tarafından sahiplenilerek yeni yuvasına kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaralı, hasta ve sahipsiz hayvanlara sahip çıkılarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor.

Sahipsiz hayvanlar tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından sahiplendiriliyor.

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Engelsiz Yaşam Merkezi de belediyenin "www.pati.duzce.bel.tr" platformu aracılığıyla hayvan sahiplenme talebinde bulundu.

Talep üzerine kısırlaştırılmış ve tüm aşıları ile sağlık kontrolleri tamamlanmış köpek yavrusu, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ve Veteriner İşleri Müdürü Gönül Asuk tarafından okul yönetimine teslim edildi.

Özel öğrencilerin "Yumak" adını verdiği köpek, okul bahçesinde oluşturulan hayvan bakım atölyesine yerleştirildi. Okul yönetimine ise "can dostu" sertifikası verildi.