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Düzce'de Refüje Çarpan Panelvan Sürücüsü Hafif Yaralandı

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Düzce'de D-100 kara yolunda refüje çarpan panelvanın sürücüsü T.Ş., hafif yaralanarak ayakta tedavi edildi.

Düzce'de refüje çarpan panelvanın sürücüsü hafif yaralandı.

T.Ş. idaresindeki 81 ADS 805 plakalı panelvan, D-100 kara yolunun Gökçe köy mevkisinde refüje çarparak savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan T.Ş, 112 Acil Sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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