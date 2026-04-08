Düzce'de polislere yapılan sosyal deney duygulandırdı

Düzce'de, 'Polis Haftası' kapsamında yapılan sosyal deney, görme engelli bir vatandaşa ve sınava giden bir öğrenciye yardım eden polis ekiplerinin duygusal anlarına sahne oldu. Görevli polislerin sürprizle karşılanması ise duyguları artırdı.

Düzce'de, " Polis Haftası" dolayısıyla yapılan sosyal deney duygulandırdı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Polis Haftası" dolayısıyla, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce kent merkezinde görev yapan polislere sosyal deney yapıldı.

Senaryo gereği görme engelli bir vatandaşın yoğun trafik akışı içerisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı anlar canlandırıldı.

O esnada her şeyden habersiz görevli polis ekipleri, trafiği durdurarak vatandaşa güvenli şekilde yolun karşısına geçmesi için yardımcı oldu.

Aynı bölgede sınava yetişmekte zorlanan bir öğrenci polis ekiplerinden yardım istedi. Durumu tereddütsüz değerlendiren ekipler, öğrenciyi hızla Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndaki sınav yerine ulaştırdı.

Görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiren polisler, okulda kendilerini bekleyen belediye ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Öğrenciyi sınava yetiştiren polis memuru Sinan Temizoğlu, yapılan sürpriz karşısında duygularını anlatarak, "Biz sürprizden çok milletimizin refah ve mutluluğu için varız. Bu üniformayı giyerken biz canımızdan vazgeçmişiz. Ben kendi çocuğumu yetiştiremediğim zamanlar oldu." dedi.

Trafik Polisi İsa Şanverdi ise "Çocuk 'motorum bozuldu bizi yetiştirir misiniz?' dedi. 5 dakika kaldı, 3 dakika kaldı diye diye geldik. Çok duygulandım. Neredeyse ağlayacağım. Kızımı onun yerine koydum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

İranlılar ateşkesi kutlamak için sokaklarda

Dünden bu yana sokaklardalar! Ülkede kalabalık artıyor
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası flaş paylaşım

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası çok konuşulacak paylaşım
24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım