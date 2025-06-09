Düzce'de Polis Motosikleti ile Otomobil Çarpıştı: 2 Polis Yaralı
Düzce'de bir otomobilin şerit değiştirirken çarpıştığı polis motosikletinde 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce'de otomobil ile polis motosikletinin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Düzce kent merkezinden Öztürkler Kavşağı'na seyreden Y.E.U. idaresindeki 81 AAE 695 plakalı otomobil, şerit değiştirmenin yasak olduğu bölgede sola dönüş yaptığı sırada 81 A 4864 plakalı polis motosikletiyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletteki polis memurları H.D. ve O.A, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel