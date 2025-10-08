Haberler

Düzce'de Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Düzce'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, bir pikap ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletin sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de pikap ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Eski Bolu Caddesi'nde M.Ö. idaresindeki 07 GHT 38 plakalı pikap, A.A. (17) ve E.D.'nin (16) olduğu 81 ABY 968 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Yola savrulan motosiklettekiler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken motosikleti hangi gencin kullandığı henüz belirlenemedi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
