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Düzce'de Pat Pat Tarım Aracı Devrildi: 4 Yaralı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erol S. yönetimindeki tarım aracı, Dutlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yeter S, Gülşen S. ve Gurbet D. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel

Güvenlik Yığılca 3-sayfa Sağlık Güncel Tarım Kaza

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