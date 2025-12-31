Haberler

Düzce'de köyde rahatsızlanan yaşlı hastaya, yoğun kar nedeniyle paletli ambulansla ulaşıldı

Güncelleme:
Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Tuğrul köyünde 65 santimetre kar kalınlığında, 89 yaşındaki prostat hastası Durdu Baş'a paletli ambulansla sağlık hizmeti ulaştırıldı. Tedavi sonrası evde bakımın uygun olduğu belirlendi.

Düzce'de kar kalınlığının 65 santimetre olarak ölçüldüğü köyde rahatsızlanan 89 yaşındaki yatalak hastanın tedavisi, paletli ambulansla bölgeye giden sağlık görevlilerince yapıldı.

Yığılca ilçesine bağlı Tuğrul köyünde yaşayan prostat hastası 89 yaşındaki Durdu Baş'ın aniden rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki paletli ambulans köye sevk edildi.

Yoğun kar yağışı ve sis arasında, kar kalınlığının 65 santimetre ölçüldüğü köye yaklaşık 1 saatte ulaşabilen ekipler, yatalak hastanın sondasının yerinden çıktığı tespit etti.

Sonda değişimi yapıp hastaya ilaç tedavisi uygulayan sağlık görevlileri, Baş için evde bakımının uygunluğuna karar vererek bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
