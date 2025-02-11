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Düzce'de Otoyolda Kaza: 2 Sürücü Hayatını Kaybetti

Düzce'de Otoyolda Kaza: 2 Sürücü Hayatını Kaybetti
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir kar küreme aracı ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, cenaze törenine Düzce Valisi de katıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kar küreme aracıyla tırın köprüden devrilmesi sonucu 2 sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Sultaniye köyü mevkisinde Bayram Gülaçtı'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen Karayollarına ait kar küreme aracı aynı istikamette ilerleyen Metin Çakmak'ın kullandığı 74 DE 080 plakalı demir ve sac yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada iki araç da bölgedeki köprüden devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçların devrildiği alana inen sağlık personeli, yaptıkları kontrolde sürücülerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülaçtı'nın cenazesi, memleketi Düzce Kiremitocağı Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Gülaçtı'nın ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra, Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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