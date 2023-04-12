Düzce'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Düzce'de otomobil ile cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Düzce'de otomobil ile cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İbrahim Numan Sarıoğlu idaresindeki 34 CCN 60 plakalı cip, Beyciler Mahallesi 1596 Sokak'ta Esin Kale yönetimindeki 06 DDC 230 otomobil ile çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Sefer Demir - Güncel