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Düzce'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

İğneler köyünde seyreden E.G. idaresindeki otomobil, virajı döndüğü sırada yolda yürüyen Havva B'ye (75) çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle yol kenarına düştü.

Kazayı gören vatandaşların yardımıyla kaldırılan ve evine götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı, muhtarlık tarafından köyün çeşitli noktalarına yerleştirilen güvenlik kameralarından biriyle kayda alındı.

Kaynak: AA
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