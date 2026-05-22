Düzce'de aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu kurtarıldı

Düzce'de bir otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılarak veteriner kontrolüne teslim edildi.

İstanbul Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen Eda Yetimgüler, aracın önüne bir kedi yavrusunun fırlaması üzerine durdu.

Kediye çarptığını sanarak aracı yol kenarına park eden sürücü, kedinin korkudan otomobilin ön kısmına girdiğini fark etti.

Kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yetimgüler, itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, aracın motor bölümüne girdiğini gördükleri kedi yavrusunu yaklaşık yarım saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedi, kontrol için Düzce Sokak Hayvanları Bakım Merkezine getirilerek veteriner kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
