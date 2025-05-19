Düzce'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. İki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Furkan K. idaresindeki 26 NA 799 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde, Çakır K. yönetimindeki 81 ACT 453 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

Erdoğan'ın başdanışmanı AK Partili rektöre ateş püskürdü
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı

Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç bakın kimin çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı

Süper Lig yolunda 4-1'lik dev zafer! Finalin kapısını araladılar
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Ali Koç'u eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.