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Düzce'de Otomobil ve Cip Çarpıştı: 5 Yaralı

Düzce'de Otomobil ve Cip Çarpıştı: 5 Yaralı

Güncel Haberler

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, cip ile otomobil çarpıştı ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de otomobille cipin çarpıştığı kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Cüneyt Dağdelen idaresindeki 41 N 8597 plakalı cip, D-655 kara yolu Beyciler kavşağında Doğukan Akyüz yönetimindeki 81 BD 810 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Halil Kılıç, Esat Ayyıldız, Erkan Yeşilçimen, Doğukan Akyüz ve Tuncay Çalışkan yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi, yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Halil Kılıç'ın durumun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sefer Demir - Güncel

Halil Kılıç Doğukan Düzce Güncel Haberler

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