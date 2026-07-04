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Düzce'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 83 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Hamascık köyü yolunda M.K. (83) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan M.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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