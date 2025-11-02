Düzce'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ç.B. idaresindeki 34 SK 7143 plakalı otomobil, Yazıpınar Mahallesi mevkisinde Y.E'nin kullandığı 07 AVD 397 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.