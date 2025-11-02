Düzce'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ç.B. idaresindeki 34 SK 7143 plakalı otomobil, Yazıpınar Mahallesi mevkisinde Y.E'nin kullandığı 07 AVD 397 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel