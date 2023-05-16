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Düzce'de otomobil ile kamyonun çarpışması güvenlik kamerasında

Düzce'de otomobil ile kamyonun çarpışması güvenlik kamerasında

Güncel Haberler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

D-655 kara yolu Dadalı köyü kavşağında Ö.Ü. (35) yönetimindeki 67 EK 444 plakalı otomobil ile İ.K (25) idaresindeki 67 SC 176 plakalı kamyon çarpıştı.

Yaralanan kamyon sürücüsü sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: AA / Soner Şen - Güncel

Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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