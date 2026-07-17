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Anadolu Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı 3 yaralı
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Düzce Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı, sürücünün durumu ağır.

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ö.Ö. idaresindeki 54 PH 528 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ö.Ö., araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan sürücü ile yolcu olarak bulunan E.T. ile H.T., yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralılardan sürücü Ö.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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