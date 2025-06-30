Düzce'de Orman Yangını Riski Nedeniyle Girişler Yasaklandı

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Düzce Valiliği, orman yangını riskine karşı 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Ayrıca, belirtilen tarihlerde ateş yakılmasının da yasak olduğu duyuruldu.

Düzce Valiliği, orman yangını riski taşıyan bölgelere girişlerin 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler çerçevesinde, ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artması, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak orman yangını riskinin yükselebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla birtakım tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İl sınırları içindeki tüm ormanlık alanlara, yetkili ya da orman idaresi tarafından zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışında yapılacak girişler ile 2. maddede ayrılmış yerlerin dışındakilere girişler 1 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandı." ifadeleri kullanıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile bağlı birimlerinin yönetiminde belirlenen yerler dışındaki ormanlık alanlarda ateş yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü kullanılarak ateşli piknik yapılmasının yasaklandığı anlatılan açıklamada, yer ateşi yakılmamak kaydıyla belirlenen orman parkı alanlarında 10.00-19.00 saatleri arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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