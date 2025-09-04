Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Hasanlar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, büyüyerek Yığılca ilçesine bağlı Hecinler köyüne ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, yaklaşık 30 arazöz, 15 su tankeri 7 iş makinesi, 11 ilk müdahale aracı ve 100'den fazla personel ile müdahale ediliyor.

Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir gazetecilere, bütün imkanlarla yangına müdahale edildiğini belirterek, "Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. 2 helikoptere ek olarak 3 helikopter daha görevlendirildi. Yangın büyümeden, can kaybı olmadan kontrol altına alınmak üzere çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Cinbir, yaklaşık 15-20 hektar alanın zarar gördüğünü, bu bölüm içerisinde fındık bahçelerinin de bulunduğunu ifade ederek, kullanılmayan bir yapının yandığını ve yangının enerjisinin düşürüldüğünü söyledi.

Helikopterlerin Hasanlar Barajı'ndan su aldığını dile getiren Cinbir, "Son zamanlarda yağmur, rahmet bekliyoruz. Su kaynaklarımız azaldı, bunun tabi ki sonuçları doğal olarak herkes tarafından hissediliyor ama yangına özel söylemek gerekirse suya ulaşmada bir sıkıntı yaşanmadı." diye konuştu.

Cinbir, arazi şartlarının yangın müdahale araçlarının her yere ulaşmasına engel olduğunu belirterek, iş makineleriyle yol açma çalışmalarının da yürütüldüğünü sözlerine ekledi.