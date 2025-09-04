Haberler

Düzce'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Esençam köyü Hecinler mevkisinde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

DÜZCE'de orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Esençam köyü Hecinler mevkisindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' dediler ama o başardı

Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" dediler ama o başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.