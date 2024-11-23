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Düzce'de Öğretmenler Günü'nde Duygu Dolu Sürpriz

Düzce'de Öğretmenler Günü'nde Duygu Dolu Sürpriz
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Düzce'de Öğretmenler Günü öncesi, öğrenciler İngilizce öğretmenlerine sürpriz bir etkinlik düzenleyerek 'Senden Daha Güzel' şarkısını seslendirdi. Öğretmen İsmail Ceylan, duygu dolu anlar yaşarken, etkinlik sınıfa yerleştirilen kameralarla kaydedildi.

Düzce'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" öncesi "Senden Daha Güzel" şarkısını derste seslendiren öğrenciler, sürprizleriyle öğretmenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

Düzce Belediyesinin açıklamasına göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Öğretmenler Günü dolayısıyla Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni İsmail Ceylan'a gerçekleştirilecek sürpriz için okul idaresiyle işbirliği yaptı.

Planlanan sürpriz için okul idaresince 10A Şubesi seçildi. Sınıfta 4 noktaya kameralar yerleştirildi, öğrencilerle görüşülerek prova yapıldı.

Zil çaldığında her şeyden habersiz sınıfa giren İngilizce öğretmeni İsmail Ceylan, ders anlattığı esnada öğrencilerden biri ayağa kalkarak "Senden Daha Güzel" şarkısını söylemeye başladı. Akabinde diğer öğrenciler de birer ikişer ayağa kalkarak şarkıya eşlik etti.

Sürpriz çekimden habersiz olan İsmail Öğretmen, kısa süreli şaşkınlığının ardından ritim tutarak şarkıya eşlik etti.

Şarkının son bölümünde Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, çiçek ve pastayla sınıfa girerek coşkuya ortak oldu. Öğrenciler de öğretmenlerinin etrafında toplanarak alkışlarıyla Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bu anlar sınıfa yerleştirilen kameralarca kaydedildi.

"Büyük bir hazırlık olmuş gerçekten"

Sürprizle ilgili duygularını dile getiren 22 yıllık öğretmen İsmail Ceylan, "Öğretmenlik hayatım boyunca birçok sürpriz oldu hatta bir defasında öğrenciler kavga ediyor diye çağırdılar ve ayırmaya gittim ama sürpriz varmış. Bugünkü ise sürprizlerin en büyüğüydü. Büyük bir hazırlık olmuş gerçekten. Çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Düzce Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video beğeni topladı.

Paylaşımın son bölümünde Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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