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Düzce'de Off-Road Şenliklerinde Arazi Aracı Devrildi

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen Off-Road Şenlikleri sırasında İlçe Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi, devrilen arazi aracında yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi, bazıları hastaneden taburcu oldu.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde arazi aracının devrilmesi sonucu İlçe Belediye Başkanı Kenan Sübekci, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve İlçe Başkanı Tahsin İstip ile il yönetiminden Ümit Yıldırım yaralandı.

İlçede düzenlenen 33. Geleneksel Düzce Gümüşova Off-Road Şenlikleri'nin ödül töreni sırasında Sübekci'nin kullandığı UTV tipi arazi aracı kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Sübekci ile araçtaki Şengüloğlu, İstip ve Yıldırım, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılardan Şengüloğlu, taburcu edildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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