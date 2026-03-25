Düzce'de Nevruz Bayramı kutlandı

Düzce Üniversitesinin düzenlediği Nevruz Bayramı etkinliklerinde mehter takımı gösterisi, nevruz ateşi yakılması ve çeşitli müzik dinletileri yer aldı. Programda, halkın tarihsel hafızasında önemli yeri olan Nevruz Bayramı'nın anlamı vurgulandı.

Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Düzce Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu, nevruz ateşi yakılarak demir dövme etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının çeşitli gösteriler sunduğu program, müzik dinletiyse devam etti.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Evren Kara, burada yaptığı konuşmada, halkın tarihsel hafızasında önemli yer tutan Nevruz Bayramı'nı birlikte karşılamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Nevruz etkinlikleri, akşam saatlerinde müzik ve dans gösterileriyle devam edecek.

Programa, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Düzce Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Coşkun, akademik ve idari birim yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenci toplulukları katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

BİM'de biberin fiyatını görenler reyondan koşar adımlarla uzaklaşıyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim