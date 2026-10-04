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Düzce'de motosiklet kazasında yaya ve sürücü öldü, alkollü sürücü gözaltına alındı

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Düzce'de motosiklet kazasında yaya ve sürücü öldü, alkollü sürücü gözaltına alındı
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Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Güldal'a motosiklet çarptı; Güldal ve sürücü İsa Pascı hayatını kaybetti. Kaza yerindeki kalabalıktan bir kişiye 1.68 promil alkollü sürücü Fazlı Ç. çarptı, hafif yaralanan kişi tedavi edildi ve sürücü gözaltına alındı.

DÜZCE'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı yaya İbrahim Güldal (73) ve sürücü İsa Pascı (24) hayatını kaybetti. Bu sırada kaza yerinden geçen alkollü sürücü ise burada toplanan kalabalıktan bir kişiye çarptı. Hafif yaralanan olay yerinde kişi tedavi edilirken, sürücü Fazlı Ç. gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-655 Düzce-Zonguldak bağlantı yolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine seyir halinde olan İsa Pascı yönetimindeki 07 BYP 481 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Güldal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güldal ve motosiklet sürücüsü Pascı yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Güldal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İsa Pascı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen Pascı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayı duyan İsa Pascı ve İbrahim Güldal'ın yakınları olay yerine geldi. Bu sırada sokak arasından çıkan ve 1.68 promil alkollü olduğu öğrenilen Fazlı Ç., kazayı duyup bölgeye gelen, ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Olay yerinde kısa süreli arbede yaşanırken, çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan kişi, kaza nedeniyle bölgede bekleyen ambulansta tedavi edildi. Sürücü Fazlı Ç. ise polis ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu gözaltına alındı.

Polis ekipleri, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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