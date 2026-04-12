Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 22 yaşındaki Gökdeniz Demircan hayatını kaybetti. Kaza sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Gökdeniz Demircan (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Efteni Gölü yolu Hamamüstü köyü girişinde meydana geldi. Gökdeniz Demircan idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Demircan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gökdeniz Demircan ambulansla Gölyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demircan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
