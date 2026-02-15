Haberler

Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Cedidiye Mahallesi Hacı Haydar Gördebil Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden iki motosiklet çarpıştı. Motosikletlerden yola savrulan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu Nasır Faizi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür