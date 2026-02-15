Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede tedavi altına alındı.
Cedidiye Mahallesi Hacı Haydar Gördebil Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden iki motosiklet çarpıştı. Motosikletlerden yola savrulan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu Nasır Faizi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel