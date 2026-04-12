Düzce'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Gökdeniz Demircan, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonucu ağır yaralanan genç sürücünün hayatını kaybetmesi bölgedeki jandarma ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
Gökdeniz Demircan (22) idaresindeki 81 AFN 109 plakalı motosiklet, Hacıyakup köyü mevkisinde, karşı istikametten gelen M.Ç'nin (62) kullandığı 81 S 1056 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Gölyaka Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde