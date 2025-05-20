Düzce'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Düzce'de bir motosikletin yayalara çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı. Ağır yaralı olan 65 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İran uyruklu S.Z.G. idaresindeki 81 MA 0882 plakalı motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne Fatma Küpçük (65) ile 6 yaşındaki torunu Egemen Küpçük'e çarptı.

Kazada, sürücü ve yayalar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Fatma Küpçük, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların, hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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