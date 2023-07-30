Düzce'de motosiklet kazalarında 4 kişi yaralandı

Cedidiye Mahallesi'nde seyir halinde olan Y.T. idaresindeki plaka tescili bulunmayan motosiklet, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Y.T. ile motosiklette bulunan Z.T. ve F.T. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kentte Mergiç mevkisinde de motosiklet kazası meydana geldi. B.G. idaresindeki 81 ABM 683 plakalı motosiklet, park halindeki 81 EZ 170 plakalı otomobile arka kısmından çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.