Düzce'de Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Güvenlik Eğitimi

Düzce'de Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Güvenlik Eğitimi
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Düzce'de Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Güvenlik Eğitimi
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Düzce Anıtpark'ta düzenlenen etkinlikte, Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi. Emniyet kemeri simülasyon sistemi ile katılımcılar kaza anını deneyimleme fırsatı buldu.

Mobil Trafik Eğitim Tırı Düzce'de

Trafik kazasında yaşadığını tekrar yaşadı

DÜZCE - İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen trafik bilincini artırma projesi kapsamında Düzce'ye gelen Mobil Trafik Eğitim Tırında öğrenciler bilgilendirildi. Emniyet kemeri simülasyon aracına binen bir sürücü "Kazada aynı bu şekilde takla atmıştım. Emniyet kemerim takılıydı hiçbir şey olmadı" dedi.

Düzce Anıtpark'ta İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik güvenliği konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Etkinlik alanında bulunan emniyet kemeri simülasyon sistemini de inceleyen öğrencilere, emniyet kemeri kullanımının yalnızca ön koltukta değil, arka koltukta da hayati önem taşıdığını vurguladı.

Simülasyon tırına binecek olan vatandaşlar arabaya her bindiğinden emniyet kemeri taktıklarını söyleyerek, "En kısa mesafede bile emniyet kemeri kullanıyoruz" dedi.

Bir başka sürücü ise bu heyecanı daha önce yaşadığını belirterek "Bunu ben daha önce canlı olarak yaşamıştım. Bu simülasyon, daha önceki kazaydı. Herkesin demesi lazım. Kazada aynı bu şekilde takla atmıştım. Emniyet kemerim takılıydı hiçbir şey olmadı. Kaza anını tekrar yaşamış oldum" şeklinde konuştu.

Etkinlik 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Güncel
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