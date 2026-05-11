Minibüs dereye devrildi: 1 ölü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 30 metre yükseklikten dereye düştü. Kazanın ardından sürücü Lütfi Tekir hayatını kaybetti.

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yaklaşık 30 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Kazada, sürücü Lütfi Tekir (66) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Yedigöller grup yolu Bekirler köyü mevkisinde meydana geldi. Lütfi Tekir yönetiminde içerisinde yolcu bulunmayan 81 AAN 769 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında minibüsten savrulan Lütfi Tekir'in olay yerinde öldüğü tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Tekir'in cansız bedeni Yığılca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
