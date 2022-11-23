Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 68 vatandaşımız yaralanırken, depremin yer altı sesi Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nde görevli bir sismolog tarafından kaydedildi. Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen uzman isim, "Düzce'de dün gece meydana gelen depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada ilgi çekici olan, depremin kısa sürede enerji boşalttığı. Bu da pik ivmeleri üretmediği için hasarın daha az olmasını sağlıyor" dedi.

Türkiye güne saat 04.08'te Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle uyandı. İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından yüzden fazla artçı meydana geldi.

BAKAN KOCA: DEPREMDE 68 VATANDAŞIMIZ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin son durumu paylaşarak 68 yaralının olduğunu aktardı. Koca, "Toplam 68 yaralımız var. Bu yaralıların 26'sı hastanede yatış yapılarak takip ediliyor. Ağır yaralımız dışında diğer vatandaşlarımızın genel durumları iyi, herhangi bir ciddi sorunları yok" bilgisini paylaştı.

Düzce Depremi, Büyük İstanbul Depremini Tetikler Mi?

DEPREMİN YER ALTINDAKİ SESİNİ KAYDETTİ

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin yer altındaki sesi, Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nde görevli sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

"İLGİ ÇEKİCİ OLAN DEPREMİN KISA SÜREDE ENERJİ BOŞALTTIĞI"

Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen Livaoğlu, "Düzce'de dün gece meydana gelen depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 113 kilometre uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan, depremin kısa sürede enerji boşalttığı. Bu da pik ivmeleri üretmediği için hasarın daha az olmasını sağlıyor" dedi.