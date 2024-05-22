Düzce'de Mahsur Kalan Köpek Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Düzce'de Melen Çayı'nda mahsur kalan köpek yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Melen'de köpek yavrusunun mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibinden bir personel, çaya inerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Köpek, hayvan taşıma kafesine konularak bakımı yapılmak üzere itfaiye merkezine götürüldü.
Düzce'de Melen Çayı'nda mahsur kalan köpek yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Melen'de köpek yavrusunun mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibinden bir personel, çaya inerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.
Köpek, hayvan taşıma kafesine konularak bakımı yapılmak üzere itfaiye merkezine götürüldü.