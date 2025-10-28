Haberler

Düzce'de Liseli Kızlara Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Liseli Kızlara Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Düzce'de sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Seyit A., kendisini uyaran esnafa bıçak çekerek tehdit etti. Olay yerindeki vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Seyit A., polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

DÜZCE'de, 2 lise öğrencisi kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Seyit A. (18), kendisini uyaran esnafa bıçak çekti. Esnaf ve vatandaşların müdahale ederek etkisiz hale getirdiği Seyit A., polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, önceki gün kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Seyit A., iddiaya göre lise öğrencisi 2 kıza sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden bir esnaf, Seyit A.'yı uyardı. Seyit A. esnafa bıçak çekti. Bölge esnafı ve vatandaşların müdahalesiyle Seyit A. etkisiz hale getirildi. Çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
