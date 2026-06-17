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Düzce'de "Biz Büyük Bir Aileyiz" pikniği düzenlendi

Düzce'de 'Biz Büyük Bir Aileyiz' pikniği düzenlendi
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Düzce'de sevgi evlerinde ve koruyucu ailelerle yaşayan çocuklar, Öz Ağaç İş Sendikası tarafından düzenlenen 'Biz Büyük Bir Aileyiz' pikniğinde bir araya geldi. Etkinlikte çocuklar oyunlar oynadı, Sanatçı Bülent Serttaş konser verdi.

Düzce'de, sevgi evlerinde ve koruyucu ailelerle yaşayan çocuklar, "Biz Büyük Bir Aileyiz" pikniğinde bir araya geldi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz Ağaç İş Sendikası tarafından Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında "kardeşlik" sloganı ile düzenlenen etkinlikte, çocuklar piknik yaptı, top oynadı.

Katılımcılar, Sanatçı Bülent Serttaş'ın verdiği konserde eğlendi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, kentteki 3 sevgi evinde kalan ve koruyucu ailelerle yaşayan çocuklarla gün boyu zaman geçirdi.

Vali Makas, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu yönetimine, sevgileri ve şefkatleriyle çocuklara yuva olan ailelere şükranlarını iletti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
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