Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Kızılay Haftası Etkinlikleri

Düzce'de Kızılay Haftası Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu'nda Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, öğrencilere kan bağışı farkındalığı için destek verdi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri de etkinliklere katıldı.

Düzce'de Kızılay Haftası dolayısıyla Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Anaokulunda düzenlenen etkinliğe katılan sinema oyuncusu Nurullah Çelebi, öğrencilerle sohbet etti.

Çelebi, daha sonra farkındalık oluşturmak amacıyla okul bahçesindeki Kızılay aracında kan bağışında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler Şubesi Koordinatörü Metin Tayarer de Kızılay Haftası kapsamında okulu ziyaret etti.

Sınıfları gezen Tayarer, çocuklarla etkinlik yaptı.

Tayarer'e, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Talha Cebeci eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 9 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı? 7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Ankara'da 1. sınıf öğrencisi neden öldü? MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler? Masterchef 8 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te hangi takım kazandı? Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 9-10 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Emeklilere pazar desteği başvuruları ne zaman bitiyor? İBB pazar desteği başvuru ekranı! MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyon farkına göre memur maaş zamları ne kadar, kaç TL? Ocak ayı memur maaşı ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.