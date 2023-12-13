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Düzce'de KBRN Tehditler Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Düzce'de AFAD, UMKE, sağlık personeli ve itfaiyenin katılımıyla Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditler tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği 2 hastane personeli yaralandı ve müdahale ekipleri sevk edildi. Tatbikat başarıyla tamamlandı.

Düzce'de, Afad, UMKE, sağlık personeli ve itfaiyenin katılımıyla Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditler tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikatta, senaryo gereği 2 hastane personeli, kimyasal varillerin devrilmesi sonucu yaralandı. Bölgeye Afad, UMKE, itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi.

Saha güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından koruyucu kıyafetlerini giyen kurtarma ve KBRN ekipleri, kimyasal maddeden etkilenen 2 kişiye müdahale edilip izolasyon işlemlerini uyguladı. Durumu ağır 1 kişi ise yoğun bakıma alındı. Tatbikat, kimyasal yayılan bölgenin temizlenmesiyle tamamlandı.

Sağlık İl Müdürlüğü, AFAD ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta yaklaşık 50 kişi görev aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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